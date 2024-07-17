ولي العهد السعودي يشيد بتطور العلاقات بين السعودية وإيران

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أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وأشاد سمو ولي العهد، والرئيس الإيراني بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وقد أعرب الرئيس الإيراني، عن شكره وتقديره ولي العهد على مشاعره الطيبة.