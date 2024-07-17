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عربي-دولي

البرلمان الأوروبي يُدين مهمة السلام التي يقودها أوربان

Lebanon 24
17-07-2024 | 09:23
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انتقد البرلمان الأوروبي بشدة رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان لاجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو.
 
وحظيت مبادرة أوربان بالانتقادات من قيادة الاتحاد الأوروبي، وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إن أوربان لا يمثل الاتحاد على الساحة الخارجية وليس لديه تفويض أوروبي لزيارة روسيا، رغم أن بلاده تولت في 1 تموز رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.
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وأدان البرلمان الأوروبي في قرار له زيارة أوربان لروسيا ووصفها بأنها "انتهاك صارخ لمعاهدات الاتحاد الأوروبي والسياسة الخارجية المشتركة".

وجاء في القرار أن جمعية الاتحاد الأوروبي "ترى أن هذا الانتهاك يجب أن تترتب عليه تداعيات بالنسبة لهنغاريا".
 
 
وحظي مشروع القرار الذي تقترحته كتلة حزب الشعب الأوروبي المتمتع بالأغلبية في البرلمان الأوروبي، بتأييد 495 نائبا، وعارضه 137 وامتنع 47 عن التصويت.

وطرح في الجلسة العامة للتشكيل الجديد للبرلمان الأوروبي مشروعا قرارين بشأن استمرار الدعم لأوكرانيا. والمشروع الأول اقترحه ثالث أكبر كتلة هي "الوطنيون من أجل أوروبا" اليمينية الجديدة التي كان أوربان أحد المبادرين بإنشائها، وهو يدعو طرفي الصراع الأوكراني، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إلى فتح قنوات دبلوماسية لإيجاد حل سلمي، كما تضمن إشارة إلى أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ممكنة فقط وفق الأسس العامة بعد استيفائها لجميع الشروط المطلوبة من الدول المرشحة، بما في ذلك احترام حقوق الأقليات القومية.

لكن المجلس اعتمد مشروع قرار آخر يتضمن الالتزام بتقديم الدعم العسكري والتسليح غير المحدود لكييف، وإدانة مهمة أوربان للسلام، والدعوة إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروسيا.

كما حث القرار هنغاريا على رفع الحظر الذي تفرضه على تعويض الأموال للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مقابل مساعداتها العسكرية لأوكرانيا من خلال صندوق يسمى "مرفق السلام الأوروبي".(روسيا اليوم)
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