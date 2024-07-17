بعد 9 أشهر من الحرب.. إسرائيل تعترف: صواريخ حماس ستصل إلى القدس وتل أبيب

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أشارت تقديرات حديثة للجيش الإسرائيلي إلى أن حركة حماس لا تزال تمتلك صواريخ يصل مداها إلى تل أبيب والقدس المحتلة.وحسب التقديرات، فإن أكثر من نصف القوة البشرية لدى حماس لا تزال على قيد الحياة ولم تتضرر، وذلك بموازاة المعارك الضارية التي تخوضها الحركة ضد قوات الاحتلال.ورأت التقديرات أن ثلاث كتائب على الأقل من كتائب القسّام لا تزال قوّاته عاجزة عن تدميرها.وقال الجيش الإسرائيليّ إن حماس قد عادت إلى إنتاج الأسلحة المضادة للطائرات، بما في ذلك الطائرات بدون طيار المتفجّرة.وذكر أن مستوى إطلاق حماس للصواريخ، قد انخفض مع قيام عدد من المقاومين بفتح منصّات إطلاق صواريخ في منطقة مفتوحة وإطلاق النار. (شبكة قدس)