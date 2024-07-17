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عربي-دولي

تحت رعاية إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 190 أسير حرب

Lebanon 24
17-07-2024 | 10:15
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أكد كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزارة الدفاع الروسية الأربعاء الإفراج عن 95 من جنود كل طرف.

وقال زيلينسكي في منشور على تليغرام "نستمر في إعادة مواطنينا إلى الديار. أُفرج عن 95 مدافعا آخرين كانوا أسرى في روسيا".
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وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة توسطت في عملية التبادل. (الحدث)
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