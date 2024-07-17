تحت رعاية إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 190 أسير حرب

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أكد كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزارة الدفاع الروسية الأربعاء الإفراج عن 95 من جنود كل طرف.وقال زيلينسكي في منشور على تليغرام "نستمر في إعادة مواطنينا إلى الديار. أُفرج عن 95 مدافعا آخرين كانوا أسرى في روسيا".وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة توسطت في عملية التبادل. (الحدث)