بعمر الـ65 عاماً... عمدة باريس تسبح في نهر السين قبل الأولمبياد

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سبحت عمدة بلدية باريس آن هيدالغو في المياه الملوثة لنهر السين، وذلك للتأكيد أنه أصبح الآن نظيفاً بما فيه الكفاية لاستضافة منافسات السباحة في الهواء الطلق خلال الألعاب الأولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية اعتباراً من 26 الحالي.وسبحت هيدالغو البالغة من العمر 65 عاماً صدراً قبل أن تغمر وجهها وتبدأ في الزحف الأمامي لمسافة بلغت قرابة 100 متر ذهاباً وإياباً، واضعة نظارات واقية وبدلة مبللة.وانضم إليها مسؤولون محليون كبار على رأسهم توني إستانغيه، الفائز بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية في التجديف والذي يرأس حالياً اللجنة المنظمة لألعاب باريس. (العربية)