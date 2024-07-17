اليمن.. كل ساعتين امرأة تموت بسبب نقص الرعاية الصحية

Advertisement

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن امرأة يمنية تموت كل ساعتين أثناء الحمل أو الولادة، نتيجة عدم الحصول على خدمات الصحة الإنجابية.وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان، في منشور عبر منصة "إكس": "يعاني اليمن من ارتفاع معدلات وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها".وأضاف أن "امرأة واحدة تموت كل ساعتين أثناء الحمل أو الولادة"، مشيرا إلى أن "حوالي 5.5 ملايين امرأة تعاني من محدودية أو عدم إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية". (الاناضول)