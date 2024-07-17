لافروف: روسيا تدعم قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تؤيد انضمام فلسطين للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن روسيا تدافع عن موقف يستند إلى قواعد القانون الدولي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وقال لافروف في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط: "في عام 1949، أيدنا طلب إسرائيل للعضوية في الأمم المتحدة، رهنا بتنفيذ قراري الجمعية العامة 181 و 194 بشأن خطة تقسيم فلسطين وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وقد ذكرنا ذلك بوضوح عندما صوتنا لصالح انضمامها إلى الأمم المتحدة".وأضاف: "واليوم نحن نؤيد أيضا قبول فلسطين، التي اعترفت بسيادتها بالفعل نحو 150 دولة، إلى صفوف المنظمة الأممية".وأشار لافروف إلى أن روسيا تدافع عن موقف يستند إلى قواعد القانون الدولي في إطار مختلف الصيغ الدولية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك الصراع في الشرق الأوسط بشكل عام.وتابع قائلا: "نحن ننطلق من حتمية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة الأولى المذكورة وقرارات مجلس الأمن الرئيسية 242 و338، التي تم تبنيها بعد انتهاء حرب الأيام الستة وحرب يوم الغفران، وكذلك القرارين 478 و497 حول وضع القدس ومرتفعات الجولان". (روسيا اليوم)