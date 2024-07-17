Advertisement

عربي-دولي

لافروف: روسيا تدعم قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

Lebanon 24
17-07-2024 | 13:00
A-
A+

Doc-P-1223706-638568430200052259.jpeg
Doc-P-1223706-638568430200052259.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تؤيد انضمام فلسطين للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن روسيا تدافع عن موقف يستند إلى قواعد القانون الدولي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال لافروف في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط: "في عام 1949، أيدنا طلب إسرائيل للعضوية في الأمم المتحدة، رهنا بتنفيذ قراري الجمعية العامة 181 و 194 بشأن خطة تقسيم فلسطين وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وقد ذكرنا ذلك بوضوح عندما صوتنا لصالح انضمامها إلى الأمم المتحدة".
Advertisement
وأضاف: "واليوم نحن نؤيد أيضا قبول فلسطين، التي اعترفت بسيادتها بالفعل نحو 150 دولة، إلى صفوف المنظمة الأممية".
وأشار لافروف إلى أن روسيا تدافع عن موقف يستند إلى قواعد القانون الدولي في إطار مختلف الصيغ الدولية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك الصراع في الشرق الأوسط بشكل عام.
وتابع قائلا: "نحن ننطلق من حتمية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة الأولى المذكورة وقرارات مجلس الأمن الرئيسية 242 و338، التي تم تبنيها بعد انتهاء حرب الأيام الستة وحرب يوم الغفران، وكذلك القرارين 478 و497 حول وضع القدس ومرتفعات الجولان". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:47 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2024-07-17
15:30 | 2024-07-17
15:00 | 2024-07-17
14:46 | 2024-07-17
14:33 | 2024-07-17
14:32 | 2024-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24