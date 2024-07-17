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عربي-دولي

البنتاغون يؤكد تعرض قاعدة "عين الأسد" للاستهداف

Lebanon 24
17-07-2024 | 13:37
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افاد مسؤول عسكري أميركي، اليوم الأربعاء، باستهداف قاعدة "عين الأسد" الأميركية في محافظة الأنبار غربي العراق بواسطة طائرة مسيرة.


وقال المسؤول العسكري: "تؤكد البيانات الأولية أن القوات الأميركية وقوات التحالف اعترضت بنجاح طائرتين بدون طيار في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق"، مشيراً الى ان "جميع الأفراد بخير ولم تقع إصابات".
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ولفت المسؤول إلى أن الوضع يتطور وسيتم توفير المزيد من التحديثات من قبل القيادة المركزية الأميركية.


وكان قد أعلن مصدر في "التحالف الدولي"، امس، بتعرض قاعدة "عين الأسد" إلى هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين من دون وقوع خسائر.
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