قتيل جرّاء اقتحام سيارة لمقهى في باريس

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قالت الشرطة الفرنسية إن سيارة اجتاحت مدخل مقهى بشمال باريس مساء الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخص.وذكرت الشرطة أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، ثلاثة في حالة حرجة.وأضافت أن سائق السيارة قد لاذ بالفرار، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وذكر مصدر بالشرطة أن "راكباً بالسيارة ثبت تعاطيه الكحول والمخدرات مشيرا إلى أنه لم يصب في الحادث".