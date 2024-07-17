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عربي-دولي

قتيل جرّاء اقتحام سيارة لمقهى في باريس

Lebanon 24
17-07-2024 | 17:16
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قالت الشرطة الفرنسية إن سيارة اجتاحت مدخل مقهى بشمال باريس مساء الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخص.
وذكرت الشرطة أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، ثلاثة في حالة حرجة.
وأضافت أن سائق السيارة قد لاذ بالفرار، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
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وذكر مصدر بالشرطة أن "راكباً بالسيارة ثبت تعاطيه الكحول والمخدرات مشيرا إلى أنه لم يصب في الحادث".
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