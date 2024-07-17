البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس بايدن بكوفيد-19

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أعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إصابة الرئيس الأميركي جو بايدن بكوفيد-19.وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بايدن "يعود إلى ديلاوير حيث سيقوم بالعزل الذاتي ومواصلة أداء مهامه".وأضاف البيان أن بايدن يعاني من "أعراض خفيفة"، مشيراً إلى أن "بايدن تلقى لقاح كوفيد والجرعة المعززة".وتابع البيان: "سيقدم البيت الأبيض تحديثات منتظمة حول وضع الرئيس بينما يواصل القيام بواجباته كاملة أثناء وجوده في عزلة".ونقلت "رويترز" عن طبيب الرئيس الأميركي قوله: "عانى بايدن اليوم من أعراض منها سيلان الأنف والسعال مع شعور عام بالتعب".وقالت "رويترز" إن بايدن لن يلقي خطابا في لاس فيغاس بعد إصابته بكوفيد-19.