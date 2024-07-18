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عربي-دولي

سبعة قتلى نتيجة حريق في مبنى بمدينة نيس الفرنسية

Lebanon 24
18-07-2024 | 01:41
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أودى حريق اندلع في مبنى سكني في مدينة نيس الفرنسية بحياة سبعة أشخاص ليل الأربعاء الخميس، وفق ما أعلن جهاز الإطفاء المحلي، بحسب وكالة "فرانس برس".
وما زالت أسباب الحريق الذي شبّ في الطابق السابع من مبنى يقع في منطقة شعبية في المدينة، غير معروفة. ورغم الجهود الكبيرة التي بذلت "قتل للأسف سبعة أشخاص في هذا الحريق" بحسب جهاز الإطفاء.
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