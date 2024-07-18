سبعة قتلى نتيجة حريق في مبنى بمدينة نيس الفرنسية

أودى حريق اندلع في مبنى سكني في مدينة نيس الفرنسية بحياة سبعة أشخاص ليل الأربعاء الخميس، وفق ما أعلن جهاز الإطفاء المحلي، بحسب وكالة "فرانس برس".

وما زالت أسباب الحريق الذي شبّ في الطابق السابع من مبنى يقع في منطقة شعبية في المدينة، غير معروفة. ورغم الجهود الكبيرة التي بذلت "قتل للأسف سبعة أشخاص في هذا الحريق" بحسب جهاز الإطفاء.