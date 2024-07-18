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عربي-دولي

بمنشور على إكس.. بايدن يتهم "الكاوبوي" إيلون ماسك بمحاولة شراء الانتخابات الأميركية

Lebanon 24
18-07-2024 | 02:09
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اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، الملياردير إيلون ماسك وأصدقاءه الأثرياء بـ"محاولة شراء الانتخابات الأميركية"، في منشور على إكس.

ويعتزم ماسك بحسب الصحافة الأميركية التبرع بمبلغ 45 مليون دولار شهريا لـ "America PAC"، "لجنة العمل السياسي" التي تدعم حملة الجمهوريين الرئاسية.
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وبعيد محاولة اغتيال ترامب السبت الماضي أعلن ماسك رسميا دعمه الكامل للمرشح الجمهوري.
وانتقد ماسك منذ فترة طويلة السياسات الليبرالية في كاليفورنيا، وهدد بسحب إكس وشركاته الأخرى من الولاية بالعديد من المناسبات.

كما انتقد علانية سياسات بايدن بشأن الهجرة والسيارات الكهربائية وكذلك سنه.

وعقب إعلانه نقل شركاته من كاليفورنيا إلى تكساس، ظهر ماسك على إكس مرتديا قبعة كاوبوي المرتبطة بالثقافة المكسيكية في القرن التاسع عشر.

وقبل أشهر أعلن ماسك أنه لن يتبرع لأي من المرشحين حتى لو كان التوجه اليميني لمنصته "إكس" وورسائله النارية ضد الديمقراطيين لم تترك أي مجال للشك بشأن ميوله السياسية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت في أيار الماضي أن ترامب وماسك ناقشا إمكانية حصول الأخير على دور استشاري محتمل إذا استعاد المرشح الجمهوري المفترض منصبه في البيت الأبيض.(سكاي نيوز)


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