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عربي-دولي
موسكو تسقط 33 مسيّرة أوكرانية في القرم
Lebanon 24
18-07-2024
|
03:37
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنها أسقطت 33 مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى 10 مسيّرات بحريّة كانت متجهة نحو شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014.
وأعلنت الوزارة في بيان نشرته على تلغرام: "دمّرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 33 طائرة مسيّرة فوق (أراضي) جمهورية القرم"، مضيفة أن منظومات أسلحة "في البحر الأسود دمّرت عشر مسيّرات بحريّة كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم".
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وقال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوغاييف في وقت سابق، الخميس، إن الجلبة التي سمعت في مدينة القرم مرتبطة برد الجيش الروسي "على محاولة هجوم بمسيّرة".
وأواخر الشهر الماضي، اتّهمت موسكو أوكرانيا بتنفيذ هجوم في شبه جزيرة القرم باستخدام صواريخ أميركية، أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل من بينهم طفلان، وإصابة أكثر من 150، وفقا للسلطات المحلية التي عيّنتها روسيا.
كذلك، حُيّدت مسيّرتان خلال الليل في منطقة بريانسك غرب روسيا، بحسب وزارة الدفاع الروسية.
وأوضح الحاكم المحلي ألكسندر بوغوماز الخميس على تلغرام أنه "لم تقع إصابات أو أضرار".
وكثّفت أوكرانيا هجماتها على الأراضي الروسية هذا العام، مستهدفة خصوصا منشآت للطاقة بالإضافة إلى بلدات وقرى واقعة عند الحدود مع روسيا وفي شبه جزيرة القرم.(سكاي نيوز)
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