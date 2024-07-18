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للمرة الخامسة... بن غفير يقتحم الأقصى "للصلاة من أجل المختطفين"

Lebanon 24
18-07-2024 | 05:48
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أقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الخميس على اقتحام المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة.

وقال بن غفير من داخل الأقصى: "جئت للصلاة من أجل المختطفين ومن أجل عودتهم إلى ديارهم من دون صفقة غير شرعية واستسلام".
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وأضاف: "أنا أعمل جاهدا حتى يتمكن رئيس الوزراء من تحقيق ذلك، القوة ألا نتراجع وأن نكمل حتى النصر".

وهذه المرة الخامسة التي يقوم فيها وزير الأمن القومي الإسرائيلي باقتحام الأقصى، منذ توليه منصبه أواخر عام 2022.

ويدعو بن غفير إلى تشجيع اقتحامات المستوطنين الإسرائيلييين للمسجد وأداء صلوات يهودية فيه.
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