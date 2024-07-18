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تركيا: نحن أكثر دولة ساهمت بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية

Lebanon 24
18-07-2024 | 06:44
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قالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، نقلته "روسيا اليوم" :"إن تركيا أكثر دولة ساهمت بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مشيرة إلى أن "الرئيس رجب طيب إردوغان أبدى إرادته في الحوار مع سوريا".

وجاء في البيان: "تتواجد تركيا في سوريا استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس وللقضاء على الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها أراضيها، ولحماية حدودها ومنع ظهور ممر إرهابي في الشمال السوري".
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وورد فيه : "العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية".

وختمت الدفاع التركية: "نرغب في القضاء على الإرهاب في سوريا وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان".
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