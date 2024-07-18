بضمادات الأذن... هكذا تعاطف مؤيّدو ترامب معه

أثارت محاولة اغتيال المرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب حالة من التعاطف في الأوساط الجمهورية، ووحدت داعميه بشكل مفاجئ إلى مستويات غير مسبوقة.



وخلال مؤتمر الحزب الجمهوري، وضع مؤيدو ترامب الضمادات على آذانهم تضامنا معه. (سكاي نيوز)

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