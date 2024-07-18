تغريم صحافيّة بسبب "طول" جورجيا ميلوني

قالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن محكمة في ميلانو حكمت على صحافية بدفع تعويض قدره 5 آلاف يورو لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني بسبب سخريتها منها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.



كما فرضت المحكمة غرامة إضافية قدرها 1200 يورو مع وقف التنفيذ على الصحافية بسبب سخريتها في تشرين الاول 2021 على منصة "إكس" من طول ميلوني. (سكاي نيوز)