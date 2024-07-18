إعادة انتخاب أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية

أعيد اليوم الخميس انتخاب أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية.

وبعد استجوابها في البرلمان الأوروبي، حصلت شاغلة المنصب على 401 صوتا مؤيدا و284 صوتا معارضا، وهي أغلبية كبيرة لدعم فترة ولايتها الثانية التي تستمرّ خمس سنوات. (روسيا اليوم)