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أوّل خطوة... إرسال حوالي ألف أمر لتجنيد الحريديم

Lebanon 24
18-07-2024 | 09:34
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وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على إرسال حوالي ألف أمر تجنيد لرجال من الحريديم الأحد المقبل، في أول خطوة على طريق تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الذي صدر في حزيران الماضي، وأنهى رسميا إعفاء هذه الطائفة من الخدمة في الجيش الإسرائيلي.
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ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع، يعتزم الجيش الإسرائيلي إرسال ألف أمر تجنيد على 3 مراحل، من أجل تحقيق هدفه المتمثل في 3 آلاف مجند حريدي هذا العام. (سكاي نيوز)
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