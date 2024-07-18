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الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يستخدم أسلحة "تشوّه الجرحى وتبتر أطرافهم"

Lebanon 24
18-07-2024 | 11:34
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قال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الخميس، إن إسرائيل تستخدم في حربها على قطاع غزة أسلحة وصواريخ تسبب "جروحا غريبة ومتعددة وتشوهات لدى المصابين".
وذكر في بيان عبر منصة تلغرام: "تشير الأحداث في قطاع غزة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم في حربه على القطاع أسلحة وصواريخ تحدث جروحا غريبة ومتعددة لدى المصابين، وتسبب تشوهات وبترا قطعيا في الأطراف".
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وأضاف: "مئات جثامين الشهداء ما تزال مفقودة لعدم تمكن طواقمنا من العثور عليها بفعل تأثير هذه القنابل والصواريخ، والتي نستطيع القول إنها محقت جثامين الكثير من المواطنين ولم يبقَ منها أي أثر". (الأناضول)
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