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عربي-دولي

السّعودية تعلّق على اقتحام بن غفير المسجد الأقصى: نهج عدواني لسلطات الإحتلال

Lebanon 24
18-07-2024 | 12:32
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "رفضها وإدانتها بأشد العبارات" ما وصفته بـ"اقتحام" مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى وتبني الكنيست قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية. 

وجاء في بيان للخارجية السعودية: "تعرب وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف، وتبني الكنيست الإسرائيلي قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية". 
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وتابعت الخارجية في بيانها: "وتؤكد المملكة أن تلك الممارسات المتواصلة والعدائية تجاه المقدسات الإسلامية، والأنظمة القرارات الدولية تعبر عن النهج العدواني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي". 

وختمت الوزارة بيانها بالقول: "كما تشدد المملكة على أن هذه الممارسات تحول دون تحقيق أي تقدم يهدف إلى حقن دماء الأبرياء وتحقيق السلام العادل والشامل". 
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