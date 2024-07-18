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عربي-دولي

نتنياهو دخل إلى رفح.. وهذا ما قاله عن معبر فلاديلفيا

Lebanon 24
18-07-2024 | 13:46
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قال نتنياهو من رفح، أثناء لقائه عدداً من قادة الجيش هناك أن "الضغط العسكري يساعدنا بمطلبنا بالإفراج عن أكبر عدد من المحتجزين بالمرحلة الأولى".

كما تابع "الضغط المزدوج عسكرياً إلى جانب الثبات على مطالبنا بشأن صفقة المختطفين لا يعرقل الاتفاق بل يعززه".
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وقال نتنياهو "سيطرتنا على محور فيلادلفيا ومعبر رفح أمر ضروري للاستمرار".
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