مشكلة في طائرة نتنياهو.. هذا ما حصل خلال رحلة إلى أميركا

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تعرضت طائرة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الجديدة لشروخ في الزجاج الأمامي، اليوم الخميس، خلال التجربة الاولى.وكانت الطائرة التي أطلق عليها اسم "جناح صهيون" متجهة إلى الولايات المتحدة وعلى متنها وفد ومعدات لخطاب رئيس الوزراء المقرر في الكونغرس الأميركي.وأثناء الرحلة، تم اكتشاف شرخ في الزجاج الأمامي للطائرة، وهي من طراز "بوينغ 767"، وفق ما نقلته "ذا تايمز أوف إسرائيل".وهذه المشكلة شائعة بين طائرات "بوينغ 767"، علما أن لوائح الشركة تسمح باستمرار الطيران حتى مع وجود هذا الشرخ، بحسب الصحيفة.كما أن الزجاج المشروخ سيستبدل عند عودة الطائرة من الولايات المتحدة، لحل المشكلة قبل مغادرة نتنياهو إلى واشنطن، الأحد.وستكون هذه الرحلة هي الأولى لرئيس الوزراء على متن الطائرة "جناح صهيون"، التي صنعت من قطع مستعملة تعود لطائرة أسترالية.ووصلت الطائرة إلى إسرائيل عام 2016، لكن تأخر العمل بها لسنوات. (العربية)