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القدس.. متظاهرون يتوجهون إلى مقر نتنياهو للمطالبة بصفقة أسرى

Lebanon 24
18-07-2024 | 15:25
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تظاهر مئات الإسرائيليين في مدينة القدس، الخميس، متجهين إلى مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) إن مئات الإسرائيليين تجمعوا في ساحة "غرانت" بمدينة القدس الغربية، وتوجهوا نحو مقر إقامة نتنياهو، بهدف الضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل أسرى.
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وهتف المتظاهرون خلال المظاهرة: "نتنياهو مسؤول عن إعادتهم أحياء"، في إشارة للأسرى الإسرائيليين بغزة.
ويلقي أهالي الأسرى وقطاع عريض من الشارع والمنظومة السياسية الإسرائيلية باللوم على نتنياهو في عدم التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى، عبر وضع مزيد من الشروط والعراقيل. (الاناضول)
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