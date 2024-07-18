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أونروا: عائلات غزة فقدت كل شيء

Lebanon 24
18-07-2024 | 16:35
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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الخميس، إن عائلات غزة فقدت كل شيء والأوضاع تتدهور يوميا، وسط قلة الغذاء والخيام ما يعرض حياة الضعفاء للخطر.
وأضافت في منشور على حسابها عبر منصة إكس، أن "زملاءنا في القطاع يواصلون توزيع المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، مثل الخيام والأواني، ولكن هذا ليس كافيا".
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وشددت على أن "الأوضاع بغزة تتدهور يوميا، ما يعرض حياة الضعفاء للخطر".
واختتمت بالقول: "هناك حاجة إلى مزيد من وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة". (الاناضول)
 
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