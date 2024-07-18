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هل ينسحب بايدن أم يواصل السباق الرئاسي؟

Lebanon 24
18-07-2024 | 17:09
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بينما يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن دعوات متزايدة من ديمقراطيين بارزين للانسحاب من السباق الرئاسي، نفى أحد أعضاء دائرته الداخلية بشكل قاطع التقارير التي أفادت بأن الرئيس أصبح أكثر انفتاحا على فكرة إنهاء حملته.
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وقال المسؤول الكبير في البيت الأبيض، الذي تحدث إلى بايدن، يوم الخميس: "يمكن لأي شخص تحدث مع جو بايدن خلال الـ 24 ساعة الماضية أن يخبرك أن هذا غير صحيح".
وقد ذكرت شبكة "أيه بي سي" الأميركية، أن المسؤول وهو مساعد كبير لبايدن أكد أنه "لم يتغير شيء فيما يتعلق بترشيح بايدن والحملة الانتخابية، باستثناء أن فيروس كورونا يبقيه في المنزل".

وأضاف المسؤول: "سيفوز بالترشيح، وبعد ذلك سيحتاج الحزب إلى التوحّد".

وأعرب المسؤول عن غضبه وإحباطه من الانتقادات التي يتلقاها بايدن من زملائه الديمقراطيين، معترفاً بأن الدعوات الموجهة للرئيس بالانسحاب كان لها أثرها، ومن المرجح أن تتسبب في مزيد من التراجع في استطلاعات الرأي.

وأوضح المسؤول للشبكة أن "التقارير التي تشير إلى عكس ذلك تأتي من الكونغرس، وليس من أولئك الذين يعرفون حقا عقلية الرئيس".
واختتم المسؤول تصريحاته قائلاً إن "بايدن يستعد لبدء الحملة الانتخابية مرة أخرى الأسبوع المقبل".
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