27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هل ينسحب بايدن أم يواصل السباق الرئاسي؟
Lebanon 24
18-07-2024
|
17:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
بينما يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن دعوات متزايدة من ديمقراطيين بارزين للانسحاب من السباق الرئاسي، نفى أحد أعضاء دائرته الداخلية بشكل قاطع التقارير التي أفادت بأن الرئيس أصبح أكثر انفتاحا على فكرة إنهاء حملته.
Advertisement
وقال المسؤول الكبير في البيت الأبيض، الذي تحدث إلى بايدن، يوم الخميس: "يمكن لأي شخص تحدث مع جو بايدن خلال الـ 24 ساعة الماضية أن يخبرك أن هذا غير صحيح".
وقد ذكرت شبكة "أيه بي سي" الأميركية، أن المسؤول وهو مساعد كبير لبايدن أكد أنه "لم يتغير شيء فيما يتعلق بترشيح بايدن والحملة الانتخابية، باستثناء أن فيروس كورونا يبقيه في المنزل".
وأضاف المسؤول: "سيفوز بالترشيح، وبعد ذلك سيحتاج الحزب إلى التوحّد".
وأعرب المسؤول عن غضبه وإحباطه من الانتقادات التي يتلقاها بايدن من زملائه الديمقراطيين، معترفاً بأن الدعوات الموجهة للرئيس بالانسحاب كان لها أثرها، ومن المرجح أن تتسبب في مزيد من التراجع في استطلاعات الرأي.
وأوضح المسؤول للشبكة أن "التقارير التي تشير إلى عكس ذلك تأتي من الكونغرس، وليس من أولئك الذين يعرفون حقا عقلية الرئيس".
واختتم المسؤول تصريحاته قائلاً إن "بايدن يستعد لبدء الحملة الانتخابية مرة أخرى الأسبوع المقبل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بملابس البحر.. الممثلة سارة ابي كنعان تحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجها (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر.. الممثلة سارة ابي كنعان تحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجها (صور)
01:01 | 2024-07-18
18/07/2024 01:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فترة.. هذا ما ستشهده الكهرباء!
Lebanon 24
بعد فترة.. هذا ما ستشهده الكهرباء!
01:30 | 2024-07-18
18/07/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العروس دانييلا رحمة تقضي شهر العسل في فرنسا.. وتنشر صورا جديدة
Lebanon 24
العروس دانييلا رحمة تقضي شهر العسل في فرنسا.. وتنشر صورا جديدة
01:49 | 2024-07-18
18/07/2024 01:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير.. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى تتألق بإطلالة صيفية مع خطيبها (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير.. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى تتألق بإطلالة صيفية مع خطيبها (صور)
03:49 | 2024-07-18
18/07/2024 03:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس البحر وببطن منتفخ.. جيسيكا عازار تستمتع بإجازة صيفية مع زوجها محمد صوفان وابنها في موناكو (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر وببطن منتفخ.. جيسيكا عازار تستمتع بإجازة صيفية مع زوجها محمد صوفان وابنها في موناكو (صور)
03:25 | 2024-07-18
18/07/2024 03:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:06 | 2024-07-18
بالقرب من السفارة الأميركية.. انفجار ضخم هزّ تل أبيب فجر اليوم (فيديو)
19:00 | 2024-07-18
في سابقة تاريخية.. تعيين أول امرأة لقيادة الجيش الكندي
18:30 | 2024-07-18
إعادة انتخاب مؤيدة ماكرون رئيسة للجمعية الوطنية الفرنسية
17:53 | 2024-07-18
عمّان تستدعي السفير الهولندي عقب تصريحات نائب متطرّف
17:30 | 2024-07-18
تبون يقدّم ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية الجزائرية
16:50 | 2024-07-18
بعد ضربة الجميجمة.. ماذا يحصل شمال إسرائيل؟
فيديو
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
Lebanon 24
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
00:21 | 2024-07-18
19/07/2024 06:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
19/07/2024 06:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
19/07/2024 06:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24