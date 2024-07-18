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تبون يقدّم ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية الجزائرية

Lebanon 24
18-07-2024 | 17:30
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قدّم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الخميس، طلب ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرّرة، في السابع من أيلول، والتي يعتبر الأوفر حظاً للفوز فيها.
وقال تبون في تصريح صحفي عقب تقديم ملفه: "كما ينص عليه القانون جئت لإيداع ملف الترشح رسميا لدى السلطة (الوطنية المستقلة للانتخابات)".
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وأضاف: "أتمنى أن تقبل السلطة المستقلة الملف الذي طُرح أمامها".
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