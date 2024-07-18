عمّان تستدعي السفير الهولندي عقب تصريحات نائب متطرّف

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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، أنها استدعت سفير هولندا لدى عمّان وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة إثر تصريحات لنائب هولندي تؤيد قرار الكنيست الإسرائيلي رفض قيام دولة فلسطينية واعتبر فيها أن "الأردن هو فلسطين".وقالت الوزارة في بيان إنها "استدعت مساء الخميس السفير، هاري فيرفاي، لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى حكومته إثر تصريحات النائب المتطرف الهولندي اليميني، غيرت فيلدرز، والتي تتماهى والقرار المدان الصادر عن الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء".وقال فيلدرز عبر حسابه على موقع "إكس" مستخدماً وسم "الأردن هو فلسطين" إن "هذا القرار تاريخي بالفعل".وأضاف أن "التاريخ يعلمنا أن الدولة الفلسطينية الحقيقية والوحيدة هي الأردن. ليس يهوداً والسامرة، بل المملكة الأردنية الهاشمية الحالية".واعتبرت الخارجية الأردنية أن "تصريحات فيلدرز تعكس موقفا عنصريا يتوهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن".ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، قوله إن سفير هولندا أُبلغ رسالة احتجاج لنقلها على الفور لحكومته، تتضمن المطالبة باتخاذ الحكومة الهولندية موقفا واضحا بإدانة هذه التصريحات التي تتناقض وعلاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين".وقال القضاة إن "التصريحات التحريضية التي أطلقها هذا البرلماني العنصري معدومة القيمة والأثر القانوني وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وتعكس ثقافة كراهية عنصرية يجب محاربتها".