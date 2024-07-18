Advertisement

عربي-دولي

ترامب يدعو لإنهاء الانقسامات.. ويعد أن يكون رئيسا للجميع

Lebanon 24
18-07-2024 | 23:29
A-
A+
Doc-P-1224143-638569675275693455.jpg
Doc-P-1224143-638569675275693455.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في كلمة بختام مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي، الجمعة، أن يكون رئيسا لجميع الأميركيين.
وقال ترامب في كلمته: "لابد أن تنتهي الانقسامات في بلدنا وأن نجتمع حول هدف واحد".
Advertisement



وأعلن الرئيس السابق رسميا قبوله "الترشيح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية القادمة في تشرين الثاني".


وأضاف واعدا الحضور بأن يكون "رئيسا لجميع الأميركيين وليس لنصفهم".
وشدد على أن هدفه يتمثل في جعل "دولتنا أعظم وأفضل بلد. لن يخيفنا أحد من أن نخدم هذه الدولة الرائعة".
ومدح ترامب قوات الشرطة والخدمة السرية الذين قاموا بحمايته بعد محاولة الاغتيال الفاشلة في بنسلفانيا السبت الماضي، قائلا: "جنود جهاز الخدمة السرية عظيمون حين استدركوا محاولة اغتيالي".
وتابع قائلا: "كنت محظوظا بنجاتي من محاولة الاغتيال. كان من الممكن أن لا أكون معكم في هذا المؤتمر لولا أن تمت نجاتي. الله كان الى جانبي".
 
وشكر "الأميركيين الذين ساندوني ودعموني خلال حادثة محاولة اغتيالي".
وكشف ترامب عن جمع مبلغ 6.3 مليون دولار لأهالي الضحايا الذين سقطوا خلال محاولة اغتياله. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:49 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:19 | 2024-07-19
02:04 | 2024-07-19
02:00 | 2024-07-19
01:48 | 2024-07-19
01:19 | 2024-07-19
01:15 | 2024-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24