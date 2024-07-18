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عربي-دولي

إريك ترامب: والدي تعرض لحملة افتراء.. والانتقام سيكون بفوزه

Lebanon 24
18-07-2024 | 23:32
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ألقى إريك نجل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، خطابا في مؤتمر الحزب الجمهوري بميلووكي.
وقال إريك إن "القاتل كاد أن يغتال أعظم أمل لأميركا في مستقبلها"، في إشارة إلى محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها ترامب السبت الفائت في تجمع انتخابي ببنسلفانيا.
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وأضاف: "هذا الرجل هو والدي وسيصبح قريبا الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".
وتابع قائلا: "والدي جعل الولايات المتحدة محترمة مرة أخرى. لقد فعل ما وعد به: وضع أميركا أولا".
 
وأوضح أن ترامب ساهم في "تسليط الضوء على المؤسسات المستخدمة كسلاح ضد الشعب الأميركي".
وأشار إلى أن الرئيس السابق تعرض "للرقابة" و"تم حذفه من تويتر وإنستغرام وفيسبوك بينما لا تزال المنظمات الإرهابية موجودة على تلك المنصات".
ووصف إريك والده بأنه رجل تعرض لحملة "افتراء بلا رحمة"، مضيفا: "بالنسبة لجميع الأميركيين الذين يشاهدون هذه الليلة، فإن الانتقام الأكبر سيكون نجاحنا"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية. (سكاي نيوز)
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