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عربي-دولي

الحوثيون يؤكّدون قصف تل أبيب.. كيف علّق الجيش الإسرائيلي؟

Lebanon 24
18-07-2024 | 23:34
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أعلنت جماعة الحوثي، يوم الجمعة، مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع فجرا في مبنى بتل أبيب.

وحسبما ذكرت "رويترز" فقد أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع على منصة إكس أن "العملية النوعية التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها استهدفت تل أبيب في فلسطين المحتلة".
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وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق اليوم إنه يتحقق مما إذا كان انفجار وقع في وسط تل أبيب في الساعات الأولى من اليوم الجمعة ناجما عن هجوم بطائرة مسيرة لكنه لم يطلق صفارات الإنذار.

وقال الجيش في بيان "التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار في تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي ولم تنطلق صفارات الإنذار. الحادث قيد التحقيق الدقيق".

وأضاف أنه زاد عدد الدوريات الجوية لحماية المجال الجوي الإسرائيلي دون أن يأمر باتخاذ إجراءات جديدة للدفاع المدني.

وكشفت الشرطة العثور على جثة رجل في شقة قريبة من موقع الانفجار قائلة إنها تحقق في الملابسات.

وأظهرت لقطات من الموقع زجاجا مكسورا متناثرا على الأرصفة بينما تجمعت حشود حول الموقع بالقرب من مبنى عليه علامات انفجار وأغلقته الشرطة بشريط. (سكاي نيوز)
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