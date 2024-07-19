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عربي-دولي

ترامب يغازل كيم.. وهذا ما قاله عن محاولة اغتياله

Lebanon 24
19-07-2024 | 01:12
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قال دونالد ترامب، في أوّل خطاب يُدلي به منذ نجاته من محاولة اغتيال، إنّه علِم على الفور بأنّه "يتعرّض لهجوم" عند وقوع إطلاق للنار خلال تجمّع حاشد كان يعقده نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف ترامب أمام مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي: "علمتُ على الفور أنّ الأمر خطير جدا وأنّنا نتعرّض للهجوم" لكن "شعرتُ بالأمان الشديد لأن الله كان إلى جانبي".
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وعن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يعتقد المرشح الجمهوري أنه "يفتقده" وذلك في هجوم على السياسة الخارجية للقيادة الحالية للبيت الأبيض.

وقال ترامب: "اتفق معه، وقد يرغب في رؤيتي مجددا. أعتقد أنه يفتقدني".

والتقى ترامب خلال فترة رئاسته السابقة الزعيم الكوري الشمالي شخصيا.
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