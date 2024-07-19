31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
25
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قبالة عدن.. سفينة تتعرض لمقذوفات مجهولة
Lebanon 24
19-07-2024
|
02:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن سفينة أصيبت بمقذوفات مجهولة على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية في وقت مبكر من الجمعة.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية في مذكرة أن جميع أفراد الطاقم بخير. ولم تحدد هوية السفينة.
Advertisement
ونصحت أمبري في تحذير منفصل السفن الموجودة في محيط ذلك الموقع بالبقاء في حالة تأهب والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
ومنذ نوفمبر، يشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الممرات الملاحية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقالت الجماعة اليمنية إن تحركاتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.
وردا على ذلك، تشن بريطانيا والولايات المتحدة ضربات منذ فبراير أسقطت طائرات مسيرة وقصفت مواقع هجومية في اليمن. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قائد هام.. من استهدفت إسرائيل في غارة الجميجمة؟
Lebanon 24
قائد هام.. من استهدفت إسرائيل في غارة الجميجمة؟
15:22 | 2024-07-18
18/07/2024 03:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة عند شاطئ عين المريسة.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
مأساة عند شاطئ عين المريسة.. إليكم ما حصل
16:09 | 2024-07-18
18/07/2024 04:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. العدو يستهدف مبنى من 3 طوابق وهذه آخر المعلومات (فيديو)
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. العدو يستهدف مبنى من 3 طوابق وهذه آخر المعلومات (فيديو)
14:22 | 2024-07-18
18/07/2024 02:22:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو شاهدوا لحظة إغتيال حسن مهنا في جنوب لبنان.. وما كان دوره في "الحزب"؟
Lebanon 24
بالفيديو شاهدوا لحظة إغتيال حسن مهنا في جنوب لبنان.. وما كان دوره في "الحزب"؟
10:47 | 2024-07-18
18/07/2024 10:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بطل مسلسل "باب الحارة" يكشف لأوّل مرّة: "بحبّ يكون عندي الجنسيّة اللبنانيّة" (فيديو)
Lebanon 24
بطل مسلسل "باب الحارة" يكشف لأوّل مرّة: "بحبّ يكون عندي الجنسيّة اللبنانيّة" (فيديو)
06:23 | 2024-07-18
18/07/2024 06:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:51 | 2024-07-19
جبهة الجنوب مشتعلة.. إليكم آخر المستجدات
04:37 | 2024-07-19
تبعات أعطال الإنترنت العالمية.. بورصات تلونت بالأحمر
04:27 | 2024-07-19
قريبا... رئيس السلطة الفلسطينية يلتقي بوتين في روسيا
04:24 | 2024-07-19
صاروخ جديد من صنع المقاومة أشعل مستوطنة إسرائيلية
04:13 | 2024-07-19
قاذفات "أف-16" تأخرت في الوصول.. زيلينسكي يشتكي
04:02 | 2024-07-19
في الهند.. حيّ تحول إلى "مستعمرة كوبرا"!
فيديو
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
Lebanon 24
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
00:21 | 2024-07-18
19/07/2024 12:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
19/07/2024 12:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
19/07/2024 12:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24