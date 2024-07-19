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قبالة عدن.. سفينة تتعرض لمقذوفات مجهولة

Lebanon 24
19-07-2024 | 02:50
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن سفينة أصيبت بمقذوفات مجهولة على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية في وقت مبكر من الجمعة.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية في مذكرة أن جميع أفراد الطاقم بخير. ولم تحدد هوية السفينة.
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ونصحت أمبري في تحذير منفصل السفن الموجودة في محيط ذلك الموقع بالبقاء في حالة تأهب والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.



ومنذ نوفمبر، يشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الممرات الملاحية في البحر الأحمر وخليج عدن.


وقالت الجماعة اليمنية إن تحركاتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.

وردا على ذلك، تشن بريطانيا والولايات المتحدة ضربات منذ فبراير أسقطت طائرات مسيرة وقصفت مواقع هجومية في اليمن. (سكاي نيوز)
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