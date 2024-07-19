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إقتصاد

بالأرقام.. هكذا أثرت هجمات الحوثيين البحرية على اقتصاد العالم

Lebanon 24
19-07-2024 | 10:00
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تسببت هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر، خلال الأشهر الماضية، في ارتفاع تكلفة الشحن، وإعاقة حركة الملاحة.
 
وفي ما يلي، إليكم قائمة تسرُد تأثير هجمات الحوثي البحرية على اقتصاد العالم:
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- ارتفاع أسعار الحاويات 120% خلال الأشهر الـ6 الماضية
 
- تحويل معظم السفن مساراتها إلى رأس الرجاء الصالح
 
- زيادة أوقات الإبحار 10 إلى 14 يوماً
 
- تعطل سلاسل التوريد المرتبطة بصناعة الكيماويات
 
- إرتفاع أسعار الشحن البحري 30.27% خلال شهرٍ واحد في حزيران الماضي
 
- رفع أسعار الشحن البحري خلال النصف الأول من العام 2024 بنسب 200%.
 
 

إقتصاد

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