لابيد: من يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقده في قلب تل أبيب

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أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن انفجار تل أبيب دليل على أن الحكومة لا تستطيع توفير الأمن، مؤكداً أن المعارضة تعرف كيف تشكل حكومة فعالة تعيد الأمن والقوة إلى إسرائيل.وكتب لابيد في تغريدة عبر "إكس" أن "تحطم الطائرة من دون طيار في تل أبيب هو دليل آخر على أن هذه الحكومة لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن لمواطني إسرائيل، ومن يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقده أيضا في قلب تل أبيب".كما لفت إلى أنه لا توجد سياسات ولا خطط، كل العلاقات العامة والمناقشات حول أنفسهم. عليهم الذهاب".وتابع قائلاً: "سنعرف كيفية تشكيل حكومة فعالة وفعالة من شأنها أن تعيد الأمن والقوة إلى إسرائيل". (العربية)