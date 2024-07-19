إنفجار في تل أبيب وخوف كبير في صفوف الإسرائيليين... إليكم ما جرى هناك



أفادت شبكة القدس الإخباريّة عن سماع دوي انفجار في تل أبيب، وأنّ فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في هذا السياق، إلى إصابة شخص في الإنفجار.

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وأوضحت وسائل إعلام إسرائيليّة أنّه تبيّن أنّ أسطوانة أكسجين انفجرت، ما تسبّب بحالة هلع كبيرة في صفوف الإسرائيليين. (رصد لبنان 24)