Advertisement

عربي-دولي

إنفجار في تل أبيب وخوف كبير في صفوف الإسرائيليين... إليكم ما جرى هناك

Lebanon 24
19-07-2024 | 08:10
A-
A+
Doc-P-1224317-638569986748320898.png
Doc-P-1224317-638569986748320898.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أفادت شبكة القدس الإخباريّة عن سماع دوي انفجار في تل أبيب، وأنّ فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث.
 
 
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في هذا السياق، إلى إصابة شخص في الإنفجار.
Advertisement
 
 
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيليّة أنّه تبيّن أنّ أسطوانة أكسجين انفجرت، ما تسبّب بحالة هلع كبيرة في صفوف الإسرائيليين. (رصد لبنان 24)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:43 | 2024-07-19
09:29 | 2024-07-19
09:24 | 2024-07-19
09:04 | 2024-07-19
08:57 | 2024-07-19
08:21 | 2024-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24