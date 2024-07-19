رداً على استهداف الحوثيين لتل أبيب... هل ستقصف إسرائيل اليمن؟

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أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقييما للأوضاع بعد استهداف الحوثيين لتل أبيب بطائرة مسيّرة، وقد أكد مسؤولون أنه "سيكون هناك ردّ فعل، وأنّ الردّ داخل أراضي اليمن مطروح".وأكد مسؤولون إسرائيليون لموقع "واينت" أنه "سيكون هناك ردّ على المسيّرة التي أطلقها الحوثيون، وأن خيار الرد على الأراضي اليمنية مطروح على الطاولة ولا ينبغي استبعاد أن يكون الردّ هناك".وأضاف المسؤولون: "التقييم في إسرائيل هو أن هدف الهجوم كان سفارة الولايات المتحدة". (روسيا اليوم)