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عربي-دولي

تفاصيل جديدة عن إسرائيليّة قتلت إبنها وكلبها بفأس... بماذا اعترفت؟

Lebanon 24
19-07-2024 | 10:24
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بعدما قتلت طفلها بفأس وتجوّلت به بيدها في شوارع تل أبيب، كشفت القاتلة تفاصيل جريمتها. فقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الوالدة اعترفت بقتل ابنها ليام الذي يبلغ من العمر 6 أعوام، بفأس في منزلها الكائن في مدينة هرتسليا.
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وأضافت أنها خرجت بعد جريمتها حافية القدمين تحمل الفأس بيدها، وتوجهت إلى مركز تجاري.

كما أكدت أنها هاجمت حراس الأمن هناك بالفأس، وأصابت أحدهم بجراح طفيفة، قبل أن تؤذي نفسها بشكل بسيط.

وأكدت أنها قتلت كلبها أيضاً مع طفلها بعد أن بدا لها كل شيء أسود.

من جانبه، قال محامي المرأة إنه يعتقد أنها غير مسؤولة عن كلامها، حيث إن حديثها غير متسلسل ما يعني أنها غير مدركة لتصرفاتها.

وأكدت جارتها أن والد الطفل كان يخدم في صفوف قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي في غلاف غزة، وتم استدعاؤه فور وقوع الجريمة. (العربية)

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