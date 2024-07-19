العدل الدولية: وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني

Advertisement

شددت محكمة العدل الدولية، الجمعة، على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.جاء ذلك خلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية، لإبداء المحكمة رأيها الاستشاري بشأن تداعيات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وذلك ردا على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل نحو عام ونصف.وقضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.وتابعت: "يجب على إسرائيل أن توقف فورا جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة".وأشارت إلى أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة".وأوضحت أن سياسات إسرائيل "غير القانونية" وممارساتها تنتهك التزامها باحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير.وأكدت أن لوائح لاهاي أصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لإسرائيل، مشددة على أن "الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال".وقالت المحكمة إن "استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة "يتعارض مع التزامها" باحترام حق الفلسطينيين في السيادة.وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه. (الأناضول)