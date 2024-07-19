مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة حوارة شمال الضفة‎ الغربية

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هاجم مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، بلدة حوارة شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "مستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجموا اليوم بلدة حوارة جنوب نابلس".وقالت إن "مواجهات اندلعت وسط بلدة حوارة عقب هجوم للمستعمرين على المواطنين لمنعهم من إعادة تأهيل محل تجاري يضم مخبزا، أغلقته قوات الاحتلال في تشرين الأول الماضي".وأضافت أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات".وذكرت الوكالة أن المستوطنين "هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، بالتزامن مع إطلاق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام وسط البلدة".ويظهر في مقاطع فيديو متداولة مستوطنون بينهم مسلحون يهاجمون متاجر ومساكن ومركبات فلسطينية بالحجارة، دون أن يتدخل الجيش الإسرائيلي المتواجد في المكان لمنع الاعتداءات.وقال شهود عيان إن "الاعتداء بدأ بعدد من المستوطنين، ثم أصبحوا بالعشرات". (الاناضول)