تنديد دولي بهجوم الحوثيين على تل أبيب

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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، الهجوم الدامي بطائرة مسيّرة على مدينة تل أبيب الإسرائيلية، الذي تبناه المتمردون الحوثيون في اليمن، معرباً عن قلقه من مخاطر تصعيد إضافي للعنف في المنطقة، بحسب ما أفاد أحد المتحدثين باسمه، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».وقال المتحدث الأممي فرحان حق: «لا يزال الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء الخطر الذي تشكله مثل هذه الأعمال الخطيرة لمزيد من التصعيد في المنطقة».وأضاف: «غوتيريش يدعو إلى ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس». (الشرق الأوسط)