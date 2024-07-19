"المقاومة الإسلامية في العراق" تضرب هدفاً حيوياً في حيفا

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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان مساء اليوم الجمعة، أنها استهدفت هدفا حيويا في حيفا بصاروخ "الأرقب".وقالت في بيانها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق فجر الجمعة هدفا عسكريا في حيفا المحتلة".وأضافت في البيان أن عملية الاستهداف تمت بواسطة صاروخ الأرقب "الكروز المطور".كما أكدت استمرار العمليات بوتيرة متصاعدة.