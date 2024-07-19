Advertisement

عربي-دولي

"المقاومة الإسلامية في العراق" تضرب هدفاً حيوياً في حيفا

Lebanon 24
19-07-2024 | 16:21
A-
A+
Doc-P-1224445-638570283425868184.png
Doc-P-1224445-638570283425868184.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان مساء اليوم الجمعة، أنها استهدفت هدفا حيويا في حيفا بصاروخ "الأرقب".

وقالت في بيانها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق فجر الجمعة هدفا عسكريا في حيفا المحتلة".
Advertisement

وأضافت في البيان أن عملية الاستهداف تمت بواسطة صاروخ الأرقب "الكروز المطور".

كما أكدت استمرار العمليات بوتيرة متصاعدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2024-07-19
19:00 | 2024-07-19
18:30 | 2024-07-19
17:56 | 2024-07-19
17:24 | 2024-07-19
16:30 | 2024-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24