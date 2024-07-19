بنغلادش تفرض حظر التجوّل وتنشر الجيش بعد الاشتباكات الدامية

Advertisement

أعلنت بنغلادش، الجمعة، فرض حظر التجول في أنحاء البلاد، وأمرت بنشر قوات الجيش للحفاظ على النظام، بعد أيام من الاحتجاجات الدامية ضد نظام الحصص الذي يمنح أقارب المحاربين القدامى نسبة 30 بالمئة من الوظائف الحكومية.جاء هذا الإعلان على لسان الأمين العام لحزب رابطة عوامي الحاكم عبيد القادر، بعد أن أطلقت الشرطة ومسؤولو الأمن النار على المتظاهرين، الجمعة، ما تسبب في مقتل عدد من الأشخاص وفق تقارير إعلامية، بينما حظرت السلطات جميع التجمعات في العاصمة.وقال عبيد القادر إنه "تم نشر أفراد الجيش لمساعدة الإدارة المدنية في الحفاظ على النظام".