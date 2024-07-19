سعيد يعلن ترشحه لولاية جديدة في انتخابات تشرين الأول

Advertisement

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد أنه سيترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من تشرين الأول.وقال سعيد في مقطع مصوّر بثته الرئاسة، "أعلن رسميا ترشحي للانتخابات الرئاسية يوم السادس من أكتوبر القادم لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية".ومتحدثاً من منطقة تطاوين في جنوب تونس، أكد سعيد أنه يلبي بذلك "الواجب الوطني المقدس حيث لا مجال للتردد".وأضاف: "أدعو الجميع ممن سيقومون بالتزكية الى الانتباه من كل أشكال الاندساس والمغالطة.. وإلى أن لا يقبلوا بأي مليم من أي جهة كانت، ومن قبل حتى بمليم واحد فأنا منه براء"، مؤكدا "التعويل على القدرات الذاتية وحدها".