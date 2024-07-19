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أوستن قدّم تعازيه بسبب مقتل مواطن إسرائيلي في هجوم تل أبيب

Lebanon 24
19-07-2024 | 19:00
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أجرى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الجمعة، مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، تناولت الهجوم الأخير الذي استهدف مبنى سكنياً في تل أبيب على بعد مبنى واحد من مكتب تابع للسفارة الأميركية.
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وقد أعرب أوستن عن تعازيه لمقتل مواطن إسرائيلي وجدد تأكيده على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس.
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