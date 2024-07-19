"الوقت ينفد": اجتماع بيلوسي مع ديمقراطيين في الكابيتول.. صحيفة تكشف التفاصيل

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تتواصل الضغوط على الرئيس الأميركي جو بايدن لإفساح المجال أمام مرشح آخر من الحزب الديمقراطي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل.ووسط تكهنات من أنه قد ينسحب في نهاية هذا الأسبوع، كشف 4 أشخاص مطلعين أن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي شددت، خلال اجتماع مع زملائها الديمقراطيين في كاليفورنيا الأسبوع الماضي، على الحاجة إلى عملية مفتوحة لاختيار مرشح الحزب التالي، إذا تنحى بايدن جانباً، في محاولة لتجنب إعلان كامالا هاريس مرشحة بشكل تلقائي.كما أضافوا أن اجتماع وفد كاليفورنيا الذي يضم 40 عضواً جرى في مبنى الكابيتول يوم 10 تموز، وفق ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أمس الجمعة."إبعاد الناخبين"كذلك أوضحوا أن المناقشات ركزت جزئياً على الأقل على الخطوات التالية المعقدة للحزب الديمقراطي إذا انسحب بايدن.ولفتوا إلى أن المجتمعين تحدثوا على وجه التحديد عن السلبيات السياسية المحتملة لنخب الحزب التي سارعت إلى "تتويج" نائبة الرئيس باعتبارها المرشح التالي.فيما أفادوا بأن بيلوسي كانت واحدة من العديد من الديمقراطيين في كاليفورنيا الذين شددوا على أن من شأن عملية غير تنافسية أن تؤدي إلى إبعاد الناخبين."الوقت ينفد"يشار إلى أنه قبل ساعات قليلة من اجتماع وفد كاليفورنيا هذا، أعلنت بيلوسي أنه ينبغي لبايدن أن يقرر سريعاً ما إذا كان سيمضي قدماً في الانتخابات الرئاسية، لكنها لم تعبر بشكل قاطع عن دعمها لترشحه.وقالت في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" يوم 10 تموز إنها تحث الديمقراطيين في الكونغرس الذين يساورهم القلق بشأن بايدن على الامتناع عن طرح ذلك علناً.كما أضافت: "لقد قلت للجميع. أياً كان ما تفكرون فيه، تحدثوا عنه على انفراد لكن لا داعي لطرحه علناً. ودعونا نرى ما ستؤول إليه الأمور هذا الأسبوع".فيما أحجمت عن التعبير بشكل صريح عما إذا كانت ترغب في أن يواصل بايدن السباق الرئاسي، مردفة: "أريده أن يفعل ما يقرر القيام به... ونشجعه على اتخاذ قراره (بسرعة) لأن الوقت ينفد".متمسك حتى الآنيذكر أنه منذ أداء بايدن الذي وصف بـ"الكارثي" خلال مناظرته مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب في 27 يونيو، تزداد الضغوط عليه ولا سيما من حلفائه الديمقراطيين لدفعه إلى الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض.وفي الأيام الأخيرة، حثه العديد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين على الانسحاب، خوفاً من هزيمة حزبهم في انتخابات الخامس من نوفمبر.غير أن بايدن ما زال حتى الآن يتمسك بترشحه. ويقول مراراً إنه سيكون المرشح الديمقراطي، وسيسعى إلى هزيمة ترامب.(العربية)