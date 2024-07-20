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عربي-دولي
على الرغم من تبني الحوثيين.. فصائل عراقية تزعم ضرب هدف عسكري في حيفا
Lebanon 24
20-07-2024
|
00:41
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وسط أجواء متوترة في المنطقة منذ تفجر الحرب في قطاع غزة، وفي استمرار للهجمات التي نفذتها ولا تزال فصائل وميليشيات مسلحة مدعومة إيرانياً من العراق واليمن ولبنان ضد أهداف إسرائيلية، أعلنت فصائل عراقية مسلحة مساء الجمعة استهداف هدف عسكري في حيفا.
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حيث قالت في بيان إنها ضربت هدفاً عسكرياً داخل حيفا، فجر الجمعة، بصاروخ كروز مطور.
في المقابل، لم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي على الهجوم المذكور.
استهداف مبنى في تل أبيب
يأتي ذلك فيما أعلن الحوثيون صباح الجمعة مسؤوليتهم عن استهداف مبنى قريب من ملحق تابع للسفارة الأميركية في تل أبيب بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين وفق السلطات الإسرائيلية.
في حين أكد الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الذي حدث الساعة 03.12 (00.12 بتوقيت غرينتش)، نُفذ "بمسيرة كبيرة جداً يمكنها التحليق لمسافات طويلة".
كما أضاف أن المسيرة رُصدت لكن "خطأ بشرياً" تسبب في عدم انطلاق منظومة الدفاع التي تُشغَّل تلقائياً.
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