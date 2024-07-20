جديد الحرب الروسية - الاوكرانية.. القوات الروسية تسيطر على 4 بلدات وتدمر 26 مسيرة أوكرانية

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في الساعات الأخيرة تمكنت القوات الروسية من السيطرة على بلدة "بروغرس" في مقاطعة دونيتسك، كما أشارت تقارير إلى أن القوات الروسية أصبحت تسيطر "بالنيران" على الطريق الرئيسي الواصل بين كونستانتينيفكا وأوغلدار بعد اقتربت أكثر من الطريق السريعوسيطرت أيضا على بلدة إيفانوداريفكا وباتت على بعد أقل من 8 كيلومترات من مدينة سيفرسك.وأمس الجمعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على بلدتي يوريفكا وأوروزني في دونيتسك، ليرتفع عدد البلدات التي تمكنت من أو أعلنت السيطرة عليها إلى 4 بلدات، وكلها ضمن حدود مقاطعة دونيتسك.بالإضافة إلى ذلك، ألحقت القوات الروسية خسائر فادحة في الأرواح في صفوف القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوز إجمالي خسائرها أكثر من 10 آلاف قتيل على مختلف الجبهات بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.كما ألحقت بها خسائر كبيرة في المعدات، من بينها 7 دبابات على الأقل و22 مركبة قتالية مدرعة وعشرات المركبات العسكرية والمدافع الميدانية وغيرها من التجهيزات العسكرية.