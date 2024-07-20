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عربي-دولي

11 قتيلا وأكثر من 30 مفقودا بانهيار جسر في الصين

Lebanon 24
20-07-2024 | 02:18
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لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم جراء انهيار جزء من جسر في شمال الصين، وتعمل فرق الإنقاذ السبت بحثا عن حوالى 30 مفقودا، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وبث التلفزيون الرسمي مشاهد للجسر، في شانغلو على بعد نحو 900 كيلومتر جنوب غربي بكين، تظهر سقوط جزء منه في مياه النهر حيث يظهر تيار قوي، فيما لا تزال بنيته في الاتجاه الآخر للسير صامدة.
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وذكر التلفزيون أن فرق الإغاثة أخرجت إلى سطح النهر 5 آليات عثر بداخلها على القتلى الـ11.
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