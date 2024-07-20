Advertisement

عربي-دولي

استشهاد 25 فلسطينيا بغارات إسرائيلية شمال ووسط غزة

Lebanon 24
20-07-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1224553-638570656073232738.jpg
Doc-P-1224553-638570656073232738.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استشهد 25 فلسطينيا بغارات إسرائيلية استهدفت وسط وشمالي غزة الليلة الماضية، مع تواصل القصف المدفعي منذ فجر اليوم السبت لمناطق متفرقة في القطاع.

وتصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في القطاع، فيما كثفت كتائب القسام وسرايا القدس قصفهما على محور نتساريم بصواريخ رجوم وقذائف الهاون.
Advertisement

واستهدف القصف الإسرائيلي شمال مخيم البريج، وفي محيط شركة الكهرباء ومنطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات، والمناطق الغربية والشمالية لمدينة رفح جنوب القطاع.

كما شهد محيط مكب النفايات شرق مدينة دير البلح وسط القطاع إطلاق نار كثيف.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا لعائلة عياد في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، مما أسفر عن قتلى ومصابين. كما استهدفت غارة أخرى منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع المحاصر.

ويستمر الاستهداف الإسرائيلي لمربعات سكنية ومنازل مأهولة في مختلف أنحاء القطاع، في اليوم الـ288 من بدء الحرب على غزة، التي أودت بحياة نحو 39 ألف شخص وأكثر من 89 ألف مصاب.(روسيا اليوم)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:39 | 2024-07-20
07:30 | 2024-07-20
07:21 | 2024-07-20
06:34 | 2024-07-20
06:29 | 2024-07-20
06:25 | 2024-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24